Житель Владимира обнаружил змею в ванной комнате своей квартиры.
Как сообщает портал tomiks33. ru, в длину змея примерно 50-60 сантиметров и имеет бордово-коричневый окрас со светлыми полосами. Сообщается, что вероятнее всего это домовой волкозуб или императорский удав. Стоит отметить, что в обоих случаях речь идёт о неядовитой змее.
Непрошенного гостя поместили в пятилитровую канистру и отправили в специализированный серпентарий. На данный момент не ясно, кто является хозяином пресмыкающегося и каким образом змея попала в квартиру.
На встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.