Житель Владимира обнаружил у себя в квартире змею

Житель Владимира обнаружил змею в ванной комнате своей квартиры.

Как сообщает портал tomiks33. ru, в длину змея примерно 50-60 сантиметров и имеет бордово-коричневый окрас со светлыми полосами. Сообщается, что вероятнее всего это домовой волкозуб или императорский удав. Стоит отметить, что в обоих случаях речь идёт о неядовитой змее.

Непрошенного гостя поместили в пятилитровую канистру и отправили в специализированный серпентарий. На данный момент не ясно, кто является хозяином пресмыкающегося и каким образом змея попала в квартиру.