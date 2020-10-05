Москвич стрелял в воздух из пистолета в центре столицы

В центре Москвы задержали 20-летнего местного жителя, который устроил стрельбу из светошумового пистолета.

"Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Тверскому району по горячим следам задержали молодого человека, подозреваемого в хулиганстве с применением оружия", — сообщила начальник пресс-службы УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве Татьяна Дугина.

В полицию поступило сообщение о том, что на Тверской улице столицы неизвестный стреляет из пистолета в воздух из движущегося автомобиля. Прибывшие на место правоохранители задержали стрелявшего, им оказался 20-летний житель Москвы. У него изъяли охолощенный светошумовой пистолет и 13 патронов к нему.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.