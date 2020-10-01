Работники сельхозпредприятия похитили три грузовика семян подсолнечника

В Липецкой области сотрудники местного сельхозпредприятия подозреваются в хищении семян подсолнечника.

Как сообщает пресс-служба МВД, двое сотрудников сельхозпредприятия по ночам выезжали в поле на комбайнах и молотили семена подсолнечника, принадлежащие организации. Таким образом ими было намолочено три грузовика семян, два из которых они успели продать. Ущерб от действий ночных воров составил 268 800 рублей.

В полицию обратились сотрудники службы безопасности предприятия. На место выехала оперативно-следственная группа, которая установила личности причастных к преступлению. В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.