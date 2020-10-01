В Пермском крае предприниматель обманывала своих клиентов

В Пермском крае женщина получила три года колонии за 10 эпизодов мошенничества.

Как сообщает пресс-служба МВД, жительница Березников являлась предпринимателем и осуществляла деятельность по производству мебели. Она заключала с клиентами договоры, где оговаривались сроки и сумма за выполнение услуг по изготовлению кухонных гарнитуров и других предметов мебели. Женщина получала деньги за оказание услуг, но своих контрактных обязательств не выполняла, а деньгами клиентов распоряжалась по своему усмотрению.

Затем, чтобы скрыть следы преступлений, мошенница закрыла своё предприятие и устроилась на работу в аналогичную организацию. Работая менеджером по приёму заказов, женщина продолжила реализовывать прежнюю преступную схему. Работодатель злоумышленницы, заметив недостачу, обратился в полицию.

В сумме женщина заработала преступным путём более миллиона рублей. В отношении неё было возбуждено уголовное дело. Рассмотрев его, суд назначил преступнице наказание в виде трёх лет колонии общего режима, а также обязал её возместить ущерб потерпевшим.