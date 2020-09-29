В Тюмени местный житель крал деньги из офисов фирм и магазинов

В Тюмени задержали подозреваемого в серии краж на сумму более миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД, 32-летний ранее судимый местный житель проник в помещения нескольких салонов красоты, магазина автотоваров, офис фабрики по обработке камня и крал оттуда деньги.

Злоумышленник заранее убеждался, что здания не оборудованы сигнализацией и с наступлением темноты взламывал дверь либо окно, проникал в помещение и похищал деньги. Их он тратил на собственные нужды.

В настоящее время правоохранители установили причастность подозреваемого к семи кражам. Возбуждены уголовные дела, задержанный взят под стражу.