В Тамбове иностранки пытались сбыть килограмм героина

В Тамбове у приезжих из ближнего зарубежья женщин изъяли 1,2 килограмма героина.

Как сообщает пресс-служба МВД, 25 сентября в Тамбове правоохранители задержали двух жительниц ближнего зарубежья по подозрению в сбыте наркотиков. В ходе личного досмотра у женщин изъяли 50 граммов героина.

В ходе обыска на съёмной квартире женщин было обнаружено ещё более килограмма героина. Наркотик был упакован в свёртки различного веса.

Установлено, что подозреваемые прибыли в Тамбовскую область, чтобы распространять наркотики бесконтактным способом.

В настоящее время в отношении женщин возбуждено уголовное дело, они находятся в следственном изоляторе. Им грозит пожизненное лишение свободы.