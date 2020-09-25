Двухлетний мальчик чудом выжил, попав под грузовой поезд в Индии

Невероятным чудом называют жители Индии то, что 2-хлетний мальчик почти непострадал после того, как его сбил товарный поезд недалеко от Нью-Дели.
Машиниста поезда и его помощника приветствовали как героев за их быструю реакцию, которая, вероятно, спасла жизнь ребенка.
Инцидент произошел на железнодорожных путях на станции Баллабгарх в Харьяне, примерно в 35 км от Дели.
Пока непонятно, как ребенок оказался под мчащимся поездом:
По данным местной газеты, в тот момент, когда машинист поезда заметил малыша на рельсах, он ударил по аварийным тормозам:
"Как только поезд остановился, машинист Диван Сингх и его помощник Атул Ананд выскочили из локомотива и бросились на поиски мальчика. К их облегчению тот, хотя и был явно расстроен и плакал, остался невредим.
Машинист и его помощник сумели успокоить мальчика, прежде чем вытащить его из-под поезда и вернуть матери".
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.