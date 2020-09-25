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Двухлетний мальчик чудом выжил, попав под грузовой поезд в Индии

Невероятным чудом называют жители Индии то, что 2-хлетний мальчик почти непострадал после того, как его сбил товарный поезд недалеко от Нью-Дели.

Двухлетний мальчик чудом выжил, попав под грузовой поезд в Индии

Машиниста поезда и его помощника приветствовали как героев за их быструю реакцию, которая, вероятно, спасла жизнь ребенка.

Инцидент произошел на железнодорожных путях на станции Баллабгарх в Харьяне, примерно в 35 км от Дели.

Пока непонятно, как ребенок оказался под мчащимся поездом:

  • некоторые местные СМИ сообщили, что ребенка, вероятно, толкнул его старший брат,
  • другие предполагают, что дети играли рядом с железнодорожной станцией, и ребенок был оставлен без присмотра,
  • третьи — что мальчик был намеренно "помещен на рельсы" старшими детьми.

По данным местной газеты, в тот момент, когда машинист поезда заметил малыша на рельсах, он ударил по аварийным тормозам:

"Как только поезд остановился, машинист Диван Сингх и его помощник Атул Ананд выскочили из локомотива и бросились на поиски мальчика. К их облегчению тот, хотя и был явно расстроен и плакал, остался невредим.

Машинист и его помощник сумели успокоить мальчика, прежде чем вытащить его из-под поезда и вернуть матери".

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