Двухлетний мальчик чудом выжил, попав под грузовой поезд в Индии

Невероятным чудом называют жители Индии то, что 2-хлетний мальчик почти непострадал после того, как его сбил товарный поезд недалеко от Нью-Дели.

Машиниста поезда и его помощника приветствовали как героев за их быструю реакцию, которая, вероятно, спасла жизнь ребенка.

Инцидент произошел на железнодорожных путях на станции Баллабгарх в Харьяне, примерно в 35 км от Дели.

Пока непонятно, как ребенок оказался под мчащимся поездом:

некоторые местные СМИ сообщили, что ребенка, вероятно, толкнул его старший брат,

другие предполагают, что дети играли рядом с железнодорожной станцией, и ребенок был оставлен без присмотра,

третьи — что мальчик был намеренно "помещен на рельсы" старшими детьми.

По данным местной газеты, в тот момент, когда машинист поезда заметил малыша на рельсах, он ударил по аварийным тормозам: