В Красноярском крае осудили телефонных мошенников

Двое жителей Новосибирской области признаны виновными в мошенничествах в отношении 18 жителей Красноярского края.

Как сообщает пресс-служба МВД, двое жителей Новосибирской области осуждены за серию телефонных мошенничеств. Злоумышленники случайным образом подбирали номера, звонили на стационарный телефоны и, представляясь родственниками потерпевших, просили их перечислить деньги на операцию или для освобождения от уголовной ответственности.

Таким образом на уловки мошенников поддались 18 жителей Красноярского края, которым причинён суммарный ущерб в размере более миллиона рублей. Ещё в шести случаях преступникам не удалось довести до конца свою преступную схему: в их действия вмешивались родственники потерпевших, либо сотрудники полиции.

По всем эпизодам мошенничества, либо покушений на мошенничество были заведены уголовные дела. Суд признал злоумышленников виновными и назначил им наказание в виде 7,5 и 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.