В Оренбурге изъяли более 200 тысяч пачек контрафактных сигарет

В Оренбурге сбытчикам контрафактных сигарет грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить, что 49-летний местный житель совместно с сообщниками осуществлял хранение и сбыт контрафактной табачной продукции в особо крупном размере.

Злоумышленники приобретали немаркированные установленным образом сигареты в соседних республиках, а затем реализовывали их через магазины и торговые точки.

В ходе обысков были изъяты 237846 пачек контрафактных сигарет на общую сумму около 7 000 000 рублей.

В настоящее время по данному факту заведено уголовное дело, подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.