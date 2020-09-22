В Оренбурге сбытчикам контрафактных сигарет грозит до шести лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить, что 49-летний местный житель совместно с сообщниками осуществлял хранение и сбыт контрафактной табачной продукции в особо крупном размере.
Злоумышленники приобретали немаркированные установленным образом сигареты в соседних республиках, а затем реализовывали их через магазины и торговые точки.
В ходе обысков были изъяты 237846 пачек контрафактных сигарет на общую сумму около 7 000 000 рублей.
В настоящее время по данному факту заведено уголовное дело, подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.
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