Трое студентов распространяли наркотики в Туле

В Туле задержаны трое 19-летних студентов, распространявших наркотики на территории города.

Как сообщает пресс-служба МВД, двое молодых людей были задержаны на одной из улиц города, где занимались распространением наркотиков. В присутствии понятых у одного из них изъяли пакет со свёртками, а также телефон с адресами уже оставленных "закладок".

Правоохранители выяснили, что для своей деятельности подозреваемые снимали квартиру. Там полицейским удалось задержать третьего члена преступной группы, он был задержан. В квартире обнаружены свёртки с наркотиками и упаковочный материал. Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотиком, которое в среде потребителей именуется как "соль".

В настоящее время в отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело, им грозит до 20 лет лишения свободы.