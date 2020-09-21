Молодые люди ограбили ювелирный магазин и пытались ограбить салон связи

В Хабаровске молодые люди ограбили ювелирный магазин и были задержаны во время очередного преступления.

Как сообщает пресс-служба МВД, в полицию поступило сообщение, что неизвестные, разбив камнем стеклопакет, проникли в ювелирный магазин и похитили украшения общей стоимостью около 500 тысяч рублей.

Во время пешего патрулирования наряду полиции удалось задержать подозреваемых во время совершения ими очередного преступления: молодые люди взломали павильон сотовой связи, где планировали похитить цифровую технику.

Злоумышленниками оказались ранее неоднократно судимые местные жители 17 и 20 лет. Возбуждено уголовное дело, младший фигурант которого находится под подпиской о невыезде, старший помещён в СИЗО. Им грозит до шести лет лишения свободы.