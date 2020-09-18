Дети массово отравились хлором в бассейне

В Петербурге при купании в бассейне восемь детей отравились парами хлора.

Как сообщает lenta.ru, пятерым детям понадобилась госпитализация, у двоих из них — ингаляционное отравление средней степени тяжести. Троим детям оказали медицинскую помощь на месте, они пострадали меньше.

Как отмечает издание, в феврале этого года в Татарстане произошёл аналогичный случай: шесть детей и один взрослый были госпитализированы после отравления парами хлора. Еще 12 человек прошли амбулаторное лечение.