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Житель Самары позволял устраивать в своей квартире наркопритон

На жителя Самары заведено уголовное дело за сдачу квартиры под наркопритон.

Как сообщает radiosputnik.ria.ru, мужчина регулярно сдавал квартиру своим наркозависимым знакомым для употребления наркотических веществ.

В ходе обыска в квартире полицейские обнаружили шприцы, а также иные приспособления для употребления наркотиков.

Хозяин квартиры пояснил, что за определённую плату позволял знакомым собираться у себя в квартире для употребления наркотиков. Правоохранители завели на мужчину уголовное дело. Арендодателя обвиняют в организации (содержании) наркопритона, ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

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