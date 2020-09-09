В Нигерии пираты похитили двух российских моряков

Очередное нападение пиратов на корабль произошло в Гвинейском заливе. Как сообщает rambler. ru, это уже не первое подобное происшествие в этих водах: россияне становятся жертвами пиратов примерно раз в месяц.

На борту рефрижераторного судна Water Phoenix находились 11 филиппинцев и семь россиян. Большей части экипажа удалось укрыться от нападения в специальном помещении на судне, однако капитан и один из членов экипажа всё же были похищены.

В настоящее время российское посольство проводит проверку имеющейся информации и проводит работу с владельцем судна. Портал Dryad Global сообщил, что судно следовало по маршруту под флагом Либерии.

На сегодняшний день Гвинейский залив — одна из самых опасных территорий земного шара с точки зрения активности пиратов. За первый квартал текущего года на эти воды приходится почти половина всех зарегистрированных нападений пиратов.

В июле этого года пираты похитили 13 членов экипажа танкера Curacao Trader, на борту находились граждане России и Украины. Спустя месяц дипломатам удалось спасти семь заложников, по остальным продолжаются переговоры.