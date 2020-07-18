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Пираты захватили россиян с танкера в Гвинейском заливе

Мир

В Гвинейском заливе пираты напали на танкер Curacao Trader и захватили 13 из 19 членов экипажа, среди которых есть граждане России и Украины.

"Alison Management Corp, являющаяся управляющей компанией танкера MV Curacao Trader, сообщает, что ее судно подверглось нападению пиратов примерно в 210 морских милях от побережья Бенина в 11.00 часов по местному времени 17 июля. 13 из 19 членов экипажа украинцев и россиян были взяты в заложники пиратами", — сообщили представители компании Alison Management Corp, которая владеет судном.

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