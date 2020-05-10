Пираты похитили россиян и одного украинца

Пираты напали на грузовое и исследовательское судно в Экваториальной Гвинее, в следствии чего были похищены 3 россиянина и один украинец.

Агентство РИА "Новости" сообщило, что о данном происшествии заявила компания Dryad Global, специализирующаяся на морской безопасности.

Известно, что неподалеку от города Малабо с грузового судна "Rio Mitong" похитили только одного украинца и россиянина. Пираты использовали лестницу, чтобы забраться на судно. Остальные члены этого экипажа находятся в полной безопасности. Судно прибыло в порт Малабо.

У порта Луба с исследовательского судна "Djibloho" были украдены два россиянина.