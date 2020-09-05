"Святой" бизнес: жуткий стартап жителя Красноярского края

Жуткую находку обнаружили у мужчины в сумке на одном из вокзалов Красноярска.

Мужчина собирался отправиться в Северную столицу "делать бизнес". Только вот "бизнес" он изобрёл более, чем странный. Выкапывать человеческие останки и продавать их как мощи святых. Сам при этом делал вид, что он священник. Мародёрствовал мужчина, как выяснилось, в родном Енисейске.

После экспертизы и расследования мужчину ждёт судебное разбирательство.