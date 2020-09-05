Жуткую находку обнаружили у мужчины в сумке на одном из вокзалов Красноярска.
Мужчина собирался отправиться в Северную столицу "делать бизнес". Только вот "бизнес" он изобрёл более, чем странный. Выкапывать человеческие останки и продавать их как мощи святых. Сам при этом делал вид, что он священник. Мародёрствовал мужчина, как выяснилось, в родном Енисейске.
После экспертизы и расследования мужчину ждёт судебное разбирательство.
На фоне протестов в Белоруссии началась активная стадия переговоров властей РБ и РФ. Номинально — это переговоры о поддержке. Реально — о тотальной интеграции.