Путин назвал задержание россиян в Белоруссии операцией США и Украины

Президент России Владимир Путин прокомментировал скандал с 33-мя задержанными россиянами в Белоруссии. Накануне выборов 9 августа в пансионате под Минском были арестованы сотрудники частных военных компаний.

По словам Путина, россиян в Белоруссию "затянули" спецслужбы Украины и США. Границу России и Белоруссии мужчины пересекли по поддельным документам.