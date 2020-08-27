Президент России Владимир Путин прокомментировал скандал с 33-мя задержанными россиянами в Белоруссии. Накануне выборов 9 августа в пансионате под Минском были арестованы сотрудники частных военных компаний.
По словам Путина, россиян в Белоруссию "затянули" спецслужбы Украины и США. Границу России и Белоруссии мужчины пересекли по поддельным документам.
"Это акция спецслужб - в темную использовали чтобы переместить на территорию Белоруссии. Перед ними стояли совершенно легальные целом – выехать в третьи страны для легальной работы. В итоге их затащили в Белоруссию и представили в качестве ударной силы для раскачивания ситуации перед выборами. Украинская спецоперация совместно с американцами", - заявил Путин в интервью на телеканале "Россия 1".
Пилоты Ми-8 в Сирии максимально приблизились к американским бронемобилям в ходе дорожного инцидента.