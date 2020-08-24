Взрыв на газопроводе в Дамаске: половина Сирии осталась без света

Взрыв на крупном газопроводе в пригороде Дамаска привел к массовым отключениям электроэнергии по всей Сирии.
Об этом сообщил министр энергетики страны.
По версии Министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии, взрыв "мог быть террористическим актом".
"Взрыв повредил участок Арабского газопровода между городами Эль-Думайр и Адра в провинции Дамаск, что привело к падению давления и каскадному отключению электростанций страны", — говорит министр энергетики Сирии Мохаммед Зухаир Харбутли.
Инцидент произошел сегодня ночью, и не сразу стало ясно, какие регионы Сирии пострадали и в какой степени.
"Специалисты — энергетики и электроэнергетики работают вместе и надеются постепенно восстановить энергоснабжение в течение нескольких часов", — сказал Харбутли.
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