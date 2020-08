Австралийские правоохранительные органы изъяли около тонны кокаина во время осмотра рыболовецкого судна, примерно в 200 морских милях от побережья Ньюкасла.

Как сообщили в полиции Нового Южного Уэльса, рейд правоохранителей был неслучайным:

Рыболовецкий катер "Коралин" подошло к судну из Китая и, как выяснилось впоследствии, перегрузило к себе на борт наркотики для "дальнейшей морской перевозки запрещенных веществ Австралию".

The moment Australian authorities intercepted a drug-filled fishing vessel off the NSW coast near Newcastle. The AFP, @nswpolice and @AusBorderForce investigation has led to the arrest of three men and seizure of hundreds of kgs of cocaine.

Read more: https://t.co/tB9sL7bhNU pic.twitter.com/uCKcRc4yMP