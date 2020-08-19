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Улов австралийских рыбаков - тонна кокаина - не доплыл до рынка

Происшествия

Австралийские правоохранительные органы изъяли около тонны кокаина во время осмотра рыболовецкого судна, примерно в 200 морских милях от побережья Ньюкасла.

Как сообщили в полиции Нового Южного Уэльса, рейд правоохранителей был неслучайным:

  • австралийские пограничники обратили внимание на судно, движущееся "по необычной траектории от побережья Китая".

Рыболовецкий катер "Коралин" подошло к судну из Китая и, как выяснилось впоследствии, перегрузило к себе на борт наркотики для "дальнейшей морской перевозки запрещенных веществ Австралию".

"Похоже, они думали, что могут просто вернуться обратно, и никто этого не заметит", — сказал источник в правоохранительных органах Sydney Morning Herald.

Когда пограничники с полицейскими поднялись на борт, в машинном отделении "Коралинна" вспыхнул пожар. После тушения полицейские обнаружили огромный тайник с кокаином.

Помощник комиссара полиции Жюстин Гоф говорит, что в нем примерно "одна метрическая тонна наркотиков". По сообщениям местных СМИ, стоимость наркотиков составляла около §180 млн.

Команде судна — австралийцам Кристоферу Преку и Джексону Жиль-Адамсу, а также Ман ва Чану из Гонконга — грозит пожизненное заключение в случае, если суд признает их виновными в перевозке наркотиков.

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