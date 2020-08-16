Семьям погибших в Воркуте горняков государство выплатит по миллиону рублей.
"Считается, что причиной обрушения ленточного конвейера стало нарушение техники безопасности. Шахта не использовалась на тот момент, — рассказал начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Коми Павел Геттих. - В ней проводились ремонтные работы. Обрушение произошло на высоте 23 метров".
Как сообщают Вести, семьи погибших будут получать ежемесячные выплаты.
Ранее "Правда.Ру" писала о другом ЧП, произошедшем на Кузбасе, жертв удалось избежать.
Белорусский лидер Александр Лукашенко уже обсуждал с российскими политиками возможность бегства в РФ в случае обострения политической ситуации в республике.