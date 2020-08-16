Семьям погибших в Воркуте горняков государство выплатит по миллиону рублей.

"Считается, что причиной обрушения ленточного конвейера стало нарушение техники безопасности. Шахта не использовалась на тот момент, — рассказал начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Коми Павел Геттих. - В ней проводились ремонтные работы. Обрушение произошло на высоте 23 метров".