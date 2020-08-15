Причиной обрушения шахты в Кузбассе стало землетрясение

Вероятно, что причиной обрушения породы в шахте в Кузбассе стали не нарушения техники безопасности, как предполагалось ранее, а землетрясение — как сообщили в управлении по связям с общественностью ООО "Распадская угольная компания".

"Сегодня на шахте "Ерунаковская-8" в результате сейсмического события произошло пучение почвы на вентиляционном штреке лавы 47-7. Жертв нет. В настоящее время создана комиссия. Ведется расследование", — рассказали в управлении.

Четверо работников шахты пострадали, сейчас спасатели достают их из шахты.