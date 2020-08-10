Следком опубликовал кадры крушения легкомоторного самолета под Калугой

В воскресенье, 9 августа, во время выполнения тренировочного полета, в Калужской области рухнул легкомоторный самолет.

Пилот погиб на месте.

Как сообщает СК СУ по региону, пилот не справился с управлением воздушным судном во время выполнения элемента "бочка".

В настоящее время на месте крушения работают следователи. Возбуждено уголовное дело "о нарушении правил безопасности" при управлении самолетом.

По неподтвержденным данным, за штурвалом был 53-летний москвич. Его последний полет, якобы, снимал друг.

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