Подростки с автоматом случайно оказались в поместье Трампа

Правоохранители заметили трёх несовершеннолетних в припаркованном автомобиле, находящемся в трёх километрах от частной резиденции Мар-а-Лаго.

Как сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на полицию, у 15-летних подростков с собой был рюкзак с автоматом АК-47 и патронами. Они успели уехать на автомобиле и выбросить сумку с оружием, когда заметили полицейских, которые всё же нашли их с помощью вертолёта и собаки.

"Они понятия не имели, где оказались", — сказал представитель ведомства Палм-Бич Майкл Огородник.

Он отметил, что подросткам повезло, ведь в тот момент в поместье не было президента и членов его семьи, в противном случае нарушители бы встретились с вооружёнными агентами секретной службы.