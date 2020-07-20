Итальянская полиция нашла кокаин, спрятанный в кофейных зернах

Сотрудники итальянской полиции обнаружили кокаин, спрятанный внутри отдельных кофейных зерен.

Как следует из официального сообщения пресс-службы отдела полиции миланского аэропорта Мальпенса, наркотики были спрятаны в пакете, отправленном из Колумбии. Всего в посылке было 500 "заряженных" кофейных зерен.

"Подозрения, что с этой посылкой что-то не так, появились, когда наш сотрудник увидел имя адресата: Сантино Д'Антонио - так зовут криминального авторитета из фильма "Джон Уик: Глава 2", - рассказывают полицейские.

Сообщается также, что 50-летний мужчина был арестован после того, как попытался забрать пакет из табачной лавки Флоренции.