Эрмитаж и Русский музей возобновили работу

Все посетители обязаны соблюдать масочный режим.

По информации агентства РИА "Новости", максимальное время посещения Эрмитажа составляет два часа, а ходить можно только по заданным маршрутам.

В Михайловский дворец и корпус Бенуа, которые входят в комплекс Государственного Русского музея, пускают только по десять человек через каждые двадцать минут. На входе можно приобрести медицинские маски и перчатки.