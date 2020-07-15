В результате пожара на египетском нефтепроводе пострадали 17 человек

Крупный пожар вспыхнул после утечки нефти из трубопровода Шукаир-Мостород рядом с оживленной автомагистралью в пригороде Каира вечером во вторник.

В результате ЧП ранения получили, по данным властей города, 17 человек.

Как сообщает министерство нефти Египта, причиной пожара стала искра, попавшая на вытекавшую из трубопровода, проложенного вдоль автомагистрали, нефть.

Представитель министерства Хамди Абд Эль Азиз сообщил местному телевидению, что чиновники оцепили трубопровод и дорогу, когда была обнаружена утечка, но автомобилисты продолжали проезжать мимо, что, вероятно, и вызвало пожар.

"Клапаны трубопровода были немедленно закрыты в районе пожара, и пламя было взято под контроль. Следствие будет выяснять причину, почему трубопровод, расположенный примерно на глубине 1,5 метра в земле, дал течь ", - сказал Азиз.

Как рассказывают очевидцы, около двух десятков автомобилей сгорели, видимо, брошенные автомобилистами.