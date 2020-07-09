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Россиянин умер в Таиланде при загадочных обстоятельствах

Происшествия » Человеческий фактор

Гражданин России скончался в Таиланде. Обстоятельства его смерти пока неизвестны.

Погибшему было 45 лет. Он отдыхал в Паттайе, снимал комнату в гест-хаусе, в районе Джомтьен. Тело мужчины нашли работники отеля.

Как пояснила полицейским хозяйка гест-хауса, постоялец должен был в четверг улетать в Россию, но не хотел возвращаться на родину и просил ее о помощи. Утром его нашли мертвым, следов борьбы нет.

Ранее "Правда.Ру" писала, что на Бали погибла россиянка Анастасия Тропицель. Девушка-блогер разбилась на байке, потеряв управление, мотоцикл врезался в отбойник. Пострадавшая получила серьезную травму головы и скончалась до приезда "скорой".

Также на отдыхе в Таиланде серьезно травмировалась пожилая туристка из России. Неподалеку от острова Пхукет столкнулись катер и яхта. Капитан туристического судна погиб на месте, а один из членов экипажа выпал за борт и пропал. Среди туристов пострадала 67-летняя россиянка.

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