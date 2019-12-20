Российская туристка получила травмы при морской аварии в Таиланде

Пожилая туристка из России получила серьёзные травмы при столкновении катера и яхты неподалёку от Пхукета в Таиланде.

Несчастье произошло 19 декабря у берегов таиландского острова Кай-Нок в окрестностях Пхукета. Туристический катер врезался в элитную яхту на полном ходу. Капитан туристического судна погиб на месте, выпавший за борт член экипажа до сих пор числится пропавшим без вести.

Двое граждан России также пострадали, включая 67-летнюю женщину, получившую тяжёлые травмы, сообщает российское посольство в Таиланде. На Пхукете врачи оказали её необходимую помощь, и 20 декабря туристка вылетела на родину.

Как сообщала "Правда.Ру", в пятницу также столкнулись два круизных лайнера у мексиканских берегов. К счастью, обошлось без жертв.