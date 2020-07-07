В Японии жертвами ливней стали уже 52 человека. Более 10 человек числятся без вести пропавшими.
Самый высокий уровень опасности в префектурах в Фукуока, Сага и Нагасаки.
В Японии есть районы, в которых за один час выпало более 110 мм осадков.
Местных жителей продолжают предупреждать о том, что возможны повторные паводки и затопления.
Жителей некоторых районов эвакуируют. Так, в префектурах Эхимэ и Оита должны эвакуироваться 350 тыс. человек.
Стоит напомнить, что в минувшие выходные премьер-министра страны Синдзо Абэ направил на место ЧП 10 тыс. военных.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о 40 жертвах проливных дождей в Японии. В стране работают эвакуационные центры, помимо оказания помощи оказавшимся в зонах затопления, работают над предотвращением распространения коронавируса - раздают дезинфицирующие средства и призывают эвакуируемых сохранять дистанцию друг от друга.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.