Число жертв ливневых дождей в Японии достигло 52 человек

В Японии жертвами ливней стали уже 52 человека. Более 10 человек числятся без вести пропавшими.

Самый высокий уровень опасности в префектурах в Фукуока, Сага и Нагасаки.

В Японии есть районы, в которых за один час выпало более 110 мм осадков.

Местных жителей продолжают предупреждать о том, что возможны повторные паводки и затопления.

Жителей некоторых районов эвакуируют. Так, в префектурах Эхимэ и Оита должны эвакуироваться 350 тыс. человек.

Стоит напомнить, что в минувшие выходные премьер-министра страны Синдзо Абэ направил на место ЧП 10 тыс. военных.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о 40 жертвах проливных дождей в Японии. В стране работают эвакуационные центры, помимо оказания помощи оказавшимся в зонах затопления, работают над предотвращением распространения коронавируса - раздают дезинфицирующие средства и призывают эвакуируемых сохранять дистанцию друг от друга.