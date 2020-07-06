Число жертв проливных дождей в Японии выросло до 40

Почти 40 человек стали жертвами наводнения в Японии, возникшего из-за обрушившихся на юго-западный остров Японии Кюсю ливней.

"Наводнения и оползни, начавшиеся в минувшие выходные, к вечеру воскресенья унесли жизни 21 человека. Еще 18 жителей острова на момент обнаружения не подавали признаков жизни и на утро понедельника их смерть официально подтверждена, еще 13 человек пропали без вести. Эвакуированы более 200 тысяч", - заявил на пресс-конференции главный секретарь Кабинета министров Есихидэ Суга.

Суга, добавил, что

в спасательных операциях были задействованы около 40 тысяч военнослужащих Сил самообороны.

эвакуационные центры помимо оказания помощи оказавшимся в зонах затопления работают над предотвращением распространения коронавируса - распространяют дезинфицирующие средства и призывают эвакуируемых сохранять дистанцию друг от друга.

Напомним, ровно год назад на острове Кюсю уже было крупное наводнение. И, кстати, по той же,что сейчас, причине. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.