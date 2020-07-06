Число жертв проливных дождей в Японии выросло до 40

Почти 40 человек стали жертвами наводнения в Японии, возникшего из-за обрушившихся на юго-западный остров Японии Кюсю ливней.
"Наводнения и оползни, начавшиеся в минувшие выходные, к вечеру воскресенья унесли жизни 21 человека. Еще 18 жителей острова на момент обнаружения не подавали признаков жизни и на утро понедельника их смерть официально подтверждена, еще 13 человек пропали без вести. Эвакуированы более 200 тысяч", - заявил на пресс-конференции главный секретарь Кабинета министров Есихидэ Суга.
Суга, добавил, что
Напомним, ровно год назад на острове Кюсю уже было крупное наводнение. И, кстати, по той же,что сейчас, причине. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.
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