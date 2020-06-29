СК начал проверку после обнаружения пакетов для перевозки тел умерших

Следователи проводят доследственную проверку в связи с обнаружением пакетов, предназначенных для перевозки тел умерших от коронавирусной инфекции в Коммунарке.

По словам источника в правоохранительных органах, никаких медкарт рядом с найденными пакетами не было.

Напомним, что ранее в средствах массовой информации появились фотографии мешков. Их нашли рядом с больницей в Коммунарке.

В мешках были обнаружены медицинские документы, медкарты и бирки от трупов.

Главный врач больницы Денис Проценко подтвердил данную информацию, сообщив, что пакеты нашли в километре от больницы, но медкарт пациентов там не было.

Свой комментарий по поводу данного инцидента он оставил на своей странице в Facebook.