Десятки человек погибли в результате теракта на севере Нигерии

По меньшей мере 59 человек были убиты в результате теракта на северо-востоке Нигерии. Полиция считает, что это дело рук джихадистов.

Как сообщает ВВС, боевики вошли в отдаленную деревню в районе Губио штата Борно 8 июня днем, убив десятки человек и полностью разрушив сам населенный пункт.

Местные жители считают, что это было актом возмездия: днем ранее несколько джихадистов были убиты сельчанами, пытавшимися защитить домашний скот. Кроме того, у боевиков есть основания подозревать жителей деревни в передаче информации о своих передвижениях силам безопасности", — пишет ВВС.

В организации нападения обвиняют группировку "Боко Харам*" и ее ответвление, которое воюет под знаменем ИГИЛ*. Ни одни, ни вторые террористы ответственности за произошедшее пока не взяли.

Для справки

О "Боко Харам*" впервые заговорили в 2014 году, когда они похитили более 270 школьниц в Чибоке в штате Борно. Сегодня группировка активно действует в Чаде, Нигере и Камеруне.

В марте ее боевики устроили засаду и убили 47 нигерийских солдат на северо-востоке страны, а на следующий день — почти 100 солдат в Чаде.

Всего же деятельность "Боко Харам*" привела к гибели тысяч людей и еще большему числу перемещенных лиц.

* террористическая организация, запрещенная в России