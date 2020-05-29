Следователи СК РФ по Кировской области завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летней местной жительницы. Ее обвиняют в убийстве собственного двухлетнего сына.
Тело мальчика с несколькими ножевыми ранениями нашли в одной из квартир дома по улице Дружбы в Кирове. По подозрению в убийстве была задержана его 30-летняя мать.
"По версии следствия, 14 августа 2019 года она вместе со своим малолетним сыном пришла в гости к знакомым, где употребляла спиртные напитки. В ходе застолья ребенок стал проситься на улицу, хотел покинуть помещение квартиры, пытался открыть входную дверь. Обвиняемой это не понравилась, она схватила нож и нанесла несколько ранений ребенку", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
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В ходе следствия ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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