В Кировской области будут судить мать, убившую двухлетнего ребенка

Следователи СК РФ по Кировской области завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летней местной жительницы. Ее обвиняют в убийстве собственного двухлетнего сына.

В Кировской области по подозрению в убийстве ребенка задержана его мать

Тело мальчика с несколькими ножевыми ранениями нашли в одной из квартир дома по улице Дружбы в Кирове. По подозрению в убийстве была задержана его 30-летняя мать.

"По версии следствия, 14 августа 2019 года она вместе со своим малолетним сыном пришла в гости к знакомым, где употребляла спиртные напитки. В ходе застолья ребенок стал проситься на улицу, хотел покинуть помещение квартиры, пытался открыть входную дверь. Обвиняемой это не понравилась, она схватила нож и нанесла несколько ранений ребенку", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза признала женщину вменяемой.

В ходе следствия ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что на Кубани мать вместе с сожителем убили годовалого мальчика, который мешал им отдыхать.