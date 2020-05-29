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Источник Правда.Ру

На Кубани сожители убили ребенка, который мешал им отдыхать

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Краснодарском крае 27-летнюю женщину и ее 19-летнего сожителя обвиняют в избиении годовалого сына женщины, из-за чего он умер.

Следствие установило, что молодые люди проживали в одном из домов станицы Удобной.

В середине марта 2020 года годовалый ребенок женщины упал с дивана и начал плакать, чтобы его "успокоить", мать нанесла ему удар ногой в область правой голени и сломала ребенку ногу.

В конце марта случился очередной инцидент. Ребенок плакал, чем сильно раздражал свою мать и ее сожителя.

"В связи с этим мужчина нанес ему металлической кухонной толкушкой не менее двух ударов в область головы, а мать мальчика нанесла ему не менее одного удара в область головы деревянной палкой. После этого ребенок перестал плакать, и обвиняемые продолжили заниматься своими делами. Поздно ночью, обнаружив, что потерпевший не подает признаков жизни, фигуранты вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Врачи констатировали, что мальчик умер в результате полученных травм. Медики тут же вызвали на место полицию.

Убийцы ребенка на время расследования дела были помещены в СИЗО, где находятся до сих пор. Уголовное дело передано в суд.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Воронежской области раскрыто убийство 9-летней девочки.

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Житель Приморья из мести украл икону из церкви

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники полиции в Приморском крае раскрыли кражу иконы из походной часовни хуторского казачьего общества в поселке Ярославский.

В полицию обратился атаман местного казачьего общества. Он рассказал, что в часовню, разбив оконное стекло, проник неизвестный. Злоумышленник разбил киот и похитил икону Преподобного Серафима Саровского и находящиеся на ней ювелирные изделия.

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"Ротор" подтвердил желание играть в РПЛ

Спорт » Командные виды » Футбол

Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский опроверг слухи о том, что команда не будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). Волгоградская команда выиграла первенство ФНЛ и получила право на выступление в РПЛ.

"Не соответствует действительности. "Ротор" настроен играть в премьер-лиге", - приводит "РИА Новости" слова Рекечинского.

"Ротор" не выступал в высшем дивизионе чемпионата России по футболу с 2004 года. 

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В Рязани закрыли нелегальный цех по производству сигарет

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники полиции при поддержке ФСБ и Росгвардии пресекли в Рязанской области деятельность нелегального предприятия по производству сигарет.

В самой Рязани и селе Чулково Скопинского района действовали цеха по изготовлению табачной продукции. Изъяты три производственные линии, более 760 тысяч немаркированных пачек сигарет и упаковочные материалы.

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Двое мужчин пойдут под суд в Удмуртии за разбой и двойное убийство

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Следственном комитете по Удмуртской Республике завершили уголовное дело в отношении троих местных жителей, которых обвиняют в разбое и двойном убийстве. Двое фигурантов около года скрывались от следствия и были задержаны недавно.

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Гарри Поттер стал самым любимым персонажем у российских читателей

Культура

Пресс-служба сервиса MyBook сообщила о том, Гарри Поттер стал самым любимым персонажем среди персонажей детских книг. В рейтинге также учавствовал Карлсон и дядя Федор.

"Всего было проанализировано более 800 тысяч профилей пользователей. В общем зачете среди электронных и аудиокниг лидирует Гарри Поттер, главной герой волшебной саги Джоан Роулинг. На втором месте — 6-летний самостоятельный мальчик дядя Федор из культовой книги "Зима в Простоквашино" Эдуарда Успенского, на третьем — красивый и в меру упитанный Карлсон, чьи приключения описаны в сказке "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" Астрид Линдгрен. Замыкают пятерку лидеров любознательная Черити Тиддлер, главная героиня книги английской писательницы Мари-Од Мюрай, и обаятельный и непоседливый домовенок Кузя — персонаж одноименной сказки Татьяны Александровой", — говорится в сообщении.

mybook дети книги литература гарри поттер
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