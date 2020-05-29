В Краснодарском крае 27-летнюю женщину и ее 19-летнего сожителя обвиняют в избиении годовалого сына женщины, из-за чего он умер.
Следствие установило, что молодые люди проживали в одном из домов станицы Удобной.
В середине марта 2020 года годовалый ребенок женщины упал с дивана и начал плакать, чтобы его "успокоить", мать нанесла ему удар ногой в область правой голени и сломала ребенку ногу.
В конце марта случился очередной инцидент. Ребенок плакал, чем сильно раздражал свою мать и ее сожителя.
"В связи с этим мужчина нанес ему металлической кухонной толкушкой не менее двух ударов в область головы, а мать мальчика нанесла ему не менее одного удара в область головы деревянной палкой. После этого ребенок перестал плакать, и обвиняемые продолжили заниматься своими делами. Поздно ночью, обнаружив, что потерпевший не подает признаков жизни, фигуранты вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.
Врачи констатировали, что мальчик умер в результате полученных травм. Медики тут же вызвали на место полицию.
Убийцы ребенка на время расследования дела были помещены в СИЗО, где находятся до сих пор. Уголовное дело передано в суд.
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"Не соответствует действительности. "Ротор" настроен играть в премьер-лиге", - приводит "РИА Новости" слова Рекечинского.
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