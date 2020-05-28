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Источник Правда.Ру

В Петербурге мошенники обманули слепую пенсионерку

Происшествия » Парад мошенников

В Петербурге по подозрению в мошенничестве задержали троих мужчин и одну женщину, все трое ранее были судимы.

"Оперативниками установлено, что злоумышленники причастны к мошенничеству, совершенному 14 мая 2020 года в отношении 90-летней хозяйки квартиры на улице Коллонтай — женщины-инвалида по зрению. Под видом электрика один из соучастников проник в квартиру пенсионерки и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, похитил с тумбочки 57 тысяч рублей", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Еще одну пенсионерку аферисты обманули несколькими днями позже. Из квартиры 75-летней женщины на проспекте Большевиков они забрали 36 тысяч рублей. Пенсионерке они рассказали, что пришли менять счетчики на воду.

При осмотре автомобиля задержанных, полицейские обнаружили несколько мобильных телефонов, а также базу данных жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

У оперативников есть основания полагать, что задержанные причастны к целой серии подобных преступлений. Все трое по решению суда в настоящий момент заключены под стражу.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Петербурге задержали мошенников, которые похищали деньги пожилых людей под видом родственников.

мвд мошенничество санкт-петербург

В Туве украли деньги при строительстве домов для сирот

Происшествия » Парад мошенников

Уголовное дело о мошенничестве возбудили в Следственном комитете по Республике Тыва после проверки строительства домов для детей-сирот.

Дома должны были построить в селе Самагалтае Тес-Хемского района республики, однако в процессе строительства вскрылись факты крупных хищений.

ск рф мошенничество республика тыва

Порядка 200 человек обманули телефонные аферисты из Петербурга

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Как выяснило следствие, злоумышленники массово рассылали СМС-сообщения о том, что банковская карта заблокирована и нужно связаться с оператором по указанному телефону.

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На Кубани мошенники украли деньги, выделенные на нацпроект

Происшествия » Парад мошенников

В Краснодарском крае расследуют уголовное дело о мошенничестве в отношении директора общества с ограниченной ответственностью "Согласие" и ее 43-летнего сына, который руководил предприятием по доверенности.

ск рф мошенничество краснодарский край

Смогут ли фитнес-клубы работать по новым правилам Роспотренадзора?

Общество

После того, как будут отменены введенные из-за коронавируса ограничения, спортивные учреждения должны будут работать по новым санитарно-эпидемиологическим правилам, разработанным Роспотребнадзором.

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Жителя Крыма задержали по подозрению в похищении подростка

Происшествия » Человеческий фактор

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего владельца фермерского хозяйства из Нижнегорского района, его подозревают в похищении подростка.

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