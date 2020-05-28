В Петербурге по подозрению в мошенничестве задержали троих мужчин и одну женщину, все трое ранее были судимы.
"Оперативниками установлено, что злоумышленники причастны к мошенничеству, совершенному 14 мая 2020 года в отношении 90-летней хозяйки квартиры на улице Коллонтай — женщины-инвалида по зрению. Под видом электрика один из соучастников проник в квартиру пенсионерки и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, похитил с тумбочки 57 тысяч рублей", — сообщили в региональном ГУ МВД.
Еще одну пенсионерку аферисты обманули несколькими днями позже. Из квартиры 75-летней женщины на проспекте Большевиков они забрали 36 тысяч рублей. Пенсионерке они рассказали, что пришли менять счетчики на воду.
При осмотре автомобиля задержанных, полицейские обнаружили несколько мобильных телефонов, а также базу данных жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
У оперативников есть основания полагать, что задержанные причастны к целой серии подобных преступлений. Все трое по решению суда в настоящий момент заключены под стражу.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Петербурге задержали мошенников, которые похищали деньги пожилых людей под видом родственников.
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