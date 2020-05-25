В результате совместной операции полицейских в Петербурге и Ленинградской области были задержаны трое участников преступной группы, которые специализировались на мошенничествах в отношении пенсионеров.
"По версии следствия, злоумышленники приобрели базу с персональными данными жителей Санкт-Петербурга на одном из рынков. Они звонили пожилым людям и представлялись их родственниками. Ссылаясь на различные тяжелые жизненные ситуации, подозреваемые просили одолжить им денежные средства в пределах 100-150 тысяч рублей", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В том случае если доверчивого пожилого человека удавалось обмануть, к нему приезжал курьер, который забирал деньги.
По предварительным данным, таким образом мошенникам удалось "заработать" порядка 1,5 миллиона рублей.
Все подозреваемые были задержаны и до конца расследования будут находиться в СИЗО. Возбуждены девять уголовных дел по статье о мошенничестве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Петербурге раскрыта афера с недвижимостью на 100 миллионов рублей.
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