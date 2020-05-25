Прокуратура в Республике Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы муниципального образования "Теплоключевский наслег" Томпонского района. Его обвиняют в халатности и служебном подлоге.
Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки в местной администрации.
"Злоумышленник, занимая должность главы муниципального образования, продал через аукцион одной из коммерческих организаций аварийный многоквартирный жилой дом. При этом дом реализован юридическому лицу по заниженной стоимости. Кроме того, в нем имели право собственности на жилые помещения двое граждан, которые в результате данных незаконных действий лишены права на жилище", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Впоследствии обвиняемый, который хотел придать видимость законности своим действиям, поручил одному из подчиненных составить подложное решение местного совета депутатов. Это фиктивное решение чиновник сам же и подписал.
Уголовное дело направлено Томпонский районный суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.
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