В Якутии чиновник продал муниципальный дом вместе с жильцами

Прокуратура в Республике Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы муниципального образования "Теплоключевский наслег" Томпонского района. Его обвиняют в халатности и служебном подлоге.

Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки в местной администрации.

"Злоумышленник, занимая должность главы муниципального образования, продал через аукцион одной из коммерческих организаций аварийный многоквартирный жилой дом. При этом дом реализован юридическому лицу по заниженной стоимости. Кроме того, в нем имели право собственности на жилые помещения двое граждан, которые в результате данных незаконных действий лишены права на жилище", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Впоследствии обвиняемый, который хотел придать видимость законности своим действиям, поручил одному из подчиненных составить подложное решение местного совета депутатов. Это фиктивное решение чиновник сам же и подписал.

Уголовное дело направлено Томпонский районный суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в отношении чиновника в Нижегородской области завели дело по трем статьям УК.