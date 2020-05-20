Против чиновника в Новгородской области завели дело по трем статьям УК

Главу одного из сельских поселений в Демянском районе Новгородской области подозревают в служебном подлоге, мошенничестве и превышении должностных полномочий.

В ходе предварительного расследования полицейские выяснили, что подозреваемый заключил с одной местной организацией 18 договоров на проведение ремонта дорог на территории сельского поселения.

После чего дал разрешение этой организации на добычу песчано-гравийной смеси на территории поселения, хотя таких полномочий не имел. А стоимость добытых ископаемых администрация еще и оплатила.

"Кроме того, осенью 2019 года подозреваемый заключил с той же организацией договор на содержание автодорог на сумму 240 тысяч рублей. Заведомо зная, что указанные работы не проведены, он подписал акты об их выполнении", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого, а также в офисе подрядной организации, добавили в ведомстве. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об уголовном деле по статье о превышении полномочий в отношении главы города Азов в Ростовской области.