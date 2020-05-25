Коронавирусные робинзоны: в Приморье семья пряталась от пандемии в лесу

В Кавалеровском районе Приморского края следователи и спасатели нашли пропавшую в начале мая семью: мужчина с тремя маленькими детьми прятался от коронавируса в лесу.

Об этом сообщает пресс-служба краевого СК.

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Как рассказали правоохранители, отец намеревался "пересидеть" в лесу эпидемию коронавируса.

Как уточнил представитель администрации Кавалеровского района, в настоящее время дети из семьи изъяты: