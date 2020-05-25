В Кавалеровском районе Приморского края следователи и спасатели нашли пропавшую в начале мая семью: мужчина с тремя маленькими детьми прятался от коронавируса в лесу.
Об этом сообщает пресс-служба краевого СК.
Цитата — скрин сайта СК по Приморскому краю
Как рассказали правоохранители, отец намеревался "пересидеть" в лесу эпидемию коронавируса.
Как уточнил представитель администрации Кавалеровского района, в настоящее время дети из семьи изъяты:
"Дети изъяты из семьи. Там вопрос по поводу условий содержания детей… Да и к отцу у следователей вопросы есть. Они с ним сейчас работают".
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