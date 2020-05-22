Нервного наркодилера задержали в Тюменской области

Инспекторы ГИБДД на автодороге "Екатеринбург — Тюмень" для проверки документов остановили водителя на иномарке.

В ходе проверки документов мужчина заметно нервничал, и полицейские решили досмотреть автомобиль.

В багажнике обнаружилось несколько пластиковых свертков с порошкообразным веществом. Оказалось, что это синтетический наркотик N-метилэфедрон общей массой около 400 граммов.

В ходе дальнейшего расследования сотрудники регионального Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков изъяли из четырех тайников еще более 3,3 кг "синтетики".

Задержанному 35-летнему ранее не судимому жителю Московской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Подмосковье задержали жителей Татарстана, которые организовали лабораторию по производству мефедрона в арендованном деревенском доме.