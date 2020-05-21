Деятельность нарколаборатории по производству наркотиков в Подмосковье удалось пресечь благодаря совместной работе оперативников из Москвы и Казани.
В Татарстане были задержаны трое мужчин по подозрению в сбыте мефедрона. Один из злоумышленников рассказал, что покупал оптовые партии наркотиков в теневом сегменте интернета.
Полицейским удалось выйти на продавца и задержать его.
"Им оказался ранее судимый житель города Казани. В ходе досмотра у мужчины изъято более 21 г мефедрона, а также мобильный телефон с фотографиями лаборатории, оборудованной для производства наркотиков. Задержанный признался, что наркотические средства ему поставлял знакомый", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Саму нарколабораторию, изображенную на фотоснимках, обнаружили в подмосковной деревне Талицы.
Двое жителей Казани взяли в аренду дачный дом, оснастили его необходимым химическим оборудованием, завезли реактивы и наладили производство наркотиков.
В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как житель Ростовской области устроил нарколабораторию прямо у себя дома.
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