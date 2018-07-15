В Ростовской области молния убила беременную

От удара молнии погибла беременная женщина, 4 человека получили травмы. Инцидент произошел в Шахтах (Ростовская область).
Как сообщили СМИ в региональных экстренных службах, во время грозы пять человек спрятались под деревом. В него и попал разряд. В результате женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, остальным удалось помочь.
Вчера в Ростовской области местами были ливни, сопровождающиеся громом и молниями.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в одном из парков японской столицы 9 человек госпитализировали после удара молнии. Инцидент произошел в районе Сэтагая. Специалисты тогда отмечали, что люди сетовали на онемение конечностей.
Читайте также:
Молния убила стадо оленей в Норвегии
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В своей речи глава США коснулся отношений РФ и Запада, полуострова Крым и поделился мнением, является ли Путин врагом Соединенных Штатов.
Психически неуравновешенный мужчина напал на польского дипломата прямо в поезде.
"Этот закон дает пенсионерам не право, а обязанность работать, причем не до старости — до могилы", — сказал Николай Бондаренко.
Появились новые подтверждения того, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу флота НАТО и ударные ракетные системы.