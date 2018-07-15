В Ростовской области молния убила беременную

От удара молнии погибла беременная женщина, 4 человека получили травмы. Инцидент произошел в Шахтах (Ростовская область).



Неудачный репортаж: в китайского телеведущего попала молния

Как сообщили СМИ в региональных экстренных службах, во время грозы пять человек спрятались под деревом. В него и попал разряд. В результате женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, остальным удалось помочь.

Вчера в Ростовской области местами были ливни, сопровождающиеся громом и молниями.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в одном из парков японской столицы 9 человек госпитализировали после удара молнии. Инцидент произошел в районе Сэтагая. Специалисты тогда отмечали, что люди сетовали на онемение конечностей.

Читайте также:

Молния убила стадо оленей в Норвегии