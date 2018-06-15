Паникующие пассажиры рассказали о страшной посадке в Киеве

В международном аэропорту Киев (Жуляны) произошел инцидент, напоминающий сюжет голливудского фильма. Лайнер при посадке и торможении развернуло на мокрой взлетно-посадочной полосе и он выехал за ее пределы.

Посадку в таких сложных условиях пилот воздушного судна совершил 14 июня в 20.40 по московскому времени. Самолет принадлежит украинской авиакомпании Bravo Airways. На борту находилось 169 человек, они летели из Антальи.

К счастью, все закончилось благополучно, никто из пассажиров не пострадал. Люди были очень напуганы тем, как закончился перелет. Их эвакуировали в зал прилета. Аэропорт пришлось закрыть до 1.00 ночи. На месте работала группа спасателей.

В прошлом году один из рейсов из Антальи также прошел не совсем гладко. Тогда лайнер компании Royal Flight совершал полет в Москву. "Правда.Ру" писала, воздушное судно с трудом набирало высоту, его трясло, заваливало на бок, в какой-то момент, когда подъем еще не был закончен, выпали кислородные маски. Пилот через громкую связь потребовал немедленно их надеть, и это вызвало настоящую панику в салоне. В итоге самолет вернулся в аэропорт.