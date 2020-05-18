Троих продавцов героина задержали в Воронеже

Двоих 19-летних жителей Воронежа, задержали сотрудники полиции при попытке сбыта героина бесконтактным способом.

Порядка 50 граммов наркотика обнаружили у одного из молодых людей при личном досмотре. Героин он прятал в капюшоне куртки.

"Оперативники также вычислили их "оптового поставщика". Им оказался 20-летний житель Советского района, у которого при проведении обыска обнаружено и изъято 415 граммов героина. Злоумышленник извлекал из тайников крупные партии наркотиков и фасовал их на более мелкие", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

На съемных квартирах злоумышленников были найдены упаковочные материалы, электронные весы, банковские карты и мобильные телефоны.

Все задержанные окончания расследования по делу будут дожидаться в СИЗО. За торговлю наркотиками им грозит до двадцати лет лишения свободы.

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