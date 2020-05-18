Россиянина задержали в Белоруссии за перевозку почти 60 кг гашиша

Легковой автомобиль под управлением 48-летнего гражданина России был остановлен на Литовско-Белорусской границе 8 февраля 2019 года. В одном из тайников обнаружилось более 59 килограммов гашиша.

В настоящее время Следственный комитет Белоруссии передал дело прокурору для направления в суд.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина был участником транснациональной преступной группы, которая занималась контрабандой наркотиков.

"Мужчина с 2016 года добровольно вошел в транснациональную организованную группу, действующую на территории Российской Федерации и ряда европейских государств. Данная группа была создана с целью незаконного извлечения материальной выгоды от систематической реализации гашиша в крупном размере на территории России. При этом четко был сформирован состав и структура группы, а также функции, место и роль каждого ее участника", — сообщила пресс-служба СК Белоруссии.

В настоящий момент уголовные дела о деятельности этой преступной группы расследуются также в России и Польше.

Гражданину России предъявлено обвинение в незаконном хранении и перевозке наркотиков, по белорусским законам ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как жители Алтая планировали организовать контрабанду за рубеж редких животных из России.