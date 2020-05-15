Молодых наркокурьеров задержали в Подмосковье

На трассе М-7 "Волга" сотрудники ГИБДД по Московской области остановили автомобиль, за рулем которого находился 18-летний житель города Орехово-Зуево. Кроме него в машине были еще два пассажира 17 и 18 лет.

"При проверке документов один из пассажиров заметно нервничал. В ходе личного досмотра у него обнаружен и изъят сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое содержимое является наркотическим средством — мефедроном, общим весом около одного килограмма", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Молодые люди пояснили, что партию наркотика они взяли из тайника в Богородском городском округе и планировали его перепродать в другом районе.

В результате, окончания расследования двое юношей будут дожидаться в СИЗО, одного отправили под домашний арест.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что у молодого жителя Ростова-на-Дону при задержании нашли около четырех с половиной килограммов синтетических наркотиков.