Больше четырех килограммов наркотиков нашли у молодого ростовчанина

В Ростове-на-Дону при попытке сбыта порошкообразного вещества задержали 23-летнего местного жителя.

При личном досмотре у него в рюкзаке обнаружили и изъяли несколько свертков и таблеток, помещенных в целлофановые пакеты и обмотанных изолентой, с неизвестным веществом общей массой в два с половиной килограмма.

При проведении обыска в квартире подозреваемого обнаружилось еще около двадцати свертков и около трех тысяч таблеток, уже расфасованных для распространения.

"Проведенное исследование установило, что изъятое — это синтетический наркотик амфетамин, метамфетамин и МДМА общей массой около четырех с половиной килограммов. Оперативники выяснили, что мужчина направлялся для размещения закладки "синтетики". Также полицейские изъяли рулоны клейкой ленты и пакеты для расфасовки", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, по решению суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Томске задержали наркодилера, наладившего бизнес в соседнем регионе.