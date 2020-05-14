В Ростове-на-Дону при попытке сбыта порошкообразного вещества задержали 23-летнего местного жителя.
При личном досмотре у него в рюкзаке обнаружили и изъяли несколько свертков и таблеток, помещенных в целлофановые пакеты и обмотанных изолентой, с неизвестным веществом общей массой в два с половиной килограмма.
При проведении обыска в квартире подозреваемого обнаружилось еще около двадцати свертков и около трех тысяч таблеток, уже расфасованных для распространения.
"Проведенное исследование установило, что изъятое — это синтетический наркотик амфетамин, метамфетамин и МДМА общей массой около четырех с половиной килограммов. Оперативники выяснили, что мужчина направлялся для размещения закладки "синтетики". Также полицейские изъяли рулоны клейкой ленты и пакеты для расфасовки", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, по решению суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Томске задержали наркодилера, наладившего бизнес в соседнем регионе.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".