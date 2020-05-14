В Ростовской области оглашен приговор серийному убийце и насильнику

Жителя Ростовской области Давида Сарабашяна признали виновным в совершении ряда убийств, изнасилований, а также в покушении на изнасилования и краже.

Обвиняемый в совершении сексуальных преступлений в отношении женщин и их убийствах

"Следствием и судом установлено, что в октябре 2018 года Сарабашян, находясь в городе Ростове-на-Дону, совершил изнасилование, насильственные действия сексуального характера, а затем убийство 25-летней девушки", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

После задержания преступника следователи выяснили его причастность к целой серии аналогичных преступлений, совершенных им в прошлые годы.

"Так, в 2000 году Сарабашян, являясь военнослужащим воинской части, в городе Ростове-на-Дону самовольно покинул место несения службы и совершил изнасилование и убийство двух женщин 27 и 32 лет", — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ноябре 2001-го, а затем и в июле 2003 года, он изнасиловал и убил 16-летнюю девушку и 41-летнюю женщину.

В марте 2015 года Сарабашян в Ростове-на-Дону напал на 29-летнюю женщину, но она оказала сопротивление и смогла убежать.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала преступника вменяемым. Его приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что жителя Барнаула осудили за убийства, совершенные 17 лет назад.