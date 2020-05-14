Жителя Ростовской области Давида Сарабашяна признали виновным в совершении ряда убийств, изнасилований, а также в покушении на изнасилования и краже.
"Следствием и судом установлено, что в октябре 2018 года Сарабашян, находясь в городе Ростове-на-Дону, совершил изнасилование, насильственные действия сексуального характера, а затем убийство 25-летней девушки", — сообщили в пресс-службе СК РФ.
После задержания преступника следователи выяснили его причастность к целой серии аналогичных преступлений, совершенных им в прошлые годы.
"Так, в 2000 году Сарабашян, являясь военнослужащим воинской части, в городе Ростове-на-Дону самовольно покинул место несения службы и совершил изнасилование и убийство двух женщин 27 и 32 лет", — сообщили в ведомстве.
Кроме того, в ноябре 2001-го, а затем и в июле 2003 года, он изнасиловал и убил 16-летнюю девушку и 41-летнюю женщину.
В марте 2015 года Сарабашян в Ростове-на-Дону напал на 29-летнюю женщину, но она оказала сопротивление и смогла убежать.
Судебно-психиатрическая экспертиза признала преступника вменяемым. Его приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что жителя Барнаула осудили за убийства, совершенные 17 лет назад.
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