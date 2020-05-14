Мужчину из Барнаула осудили за убийства, совершенные в 1993 году

Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю сообщило о судебном приговоре жителя Барнаула к двенадцати годам колонии строгого режима за убийство двух женщин в 1993 году. В срок включена и попытка незаконного сбыта крупной партии наркотиков.