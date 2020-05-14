Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю сообщило о судебном приговоре жителя Барнаула к двенадцати годам колонии строгого режима за убийство двух женщин в 1993 году. В срок включена и попытка незаконного сбыта крупной партии наркотиков.
"По совокупности собранных следствием доказательств о двух жестоких убийствах и преступлении, предусмотренном статьей УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном в крупном размере…", суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
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